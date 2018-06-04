نتائج السادس الابتدائي للكرخ الثانية

2018/06/04 | 13:20

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثانية، نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2017 ـ 2018 الدور الأول.

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