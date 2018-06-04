الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


نتائج السادس الابتدائي للكرخ الثانية
2018/06/04 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثانية، نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2017 ـ 2018 الدور الأول.

للإطلع على النتائج..

أضغط هنـــــــــــــــــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج السادس الابتدائي للكرخ الثانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج السادس الابتدائي للكرخ الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الموارد المائية: اتفاقنا مع تركيا تضمن منح العراق 75% من الايرادات و25% للسد
⋙ زيدان يبحث مع السفير الهولندي سبل تبادل المعلومات على الصعيدين القضائي والقانوني
⋙ النفط توقع على ثلاثة عقود جديدة ضمن جولة تطوير الحقول الحدودية
⋙ مكافحة اجرام كربلاء يعثرون على جثة مواطن في دار متهمين و يتوصلون الى خيوط الجريمة
⋙ “المعلومة” تنشر نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثانية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. الحل "الامثل" الذي توصلت له الحكومة لمواجهة أزمة سد "اليسو"
⋙ بالفيديو...سرطان يضحي بمخلبه وينقذ نفسه من قدر مليء بالماء المغلي
⋙ بالصور... ملعب من المخدرات في لبنان
الأكثر شيوعا