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استدعاء 21 لاعباً لمنتخبنا الوطني بالطائرة
2018/06/04 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

كشف مصدر مقرب من الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة، الاثنين، عن استدعاء 21 لاعباً لصفوف المنتخب.

وقال المصدر لـ"عين العراق نيوز"، ان "الاتحاد قرر استدعاء 21 لاعباً لتشكيلة المنتخب الوطني العراقي لكرة الطائرة استعداداً لبطولة كأس التحدي الاسيوي والبطولة العربية".

واضاف ان "اللاعبين هم حسين نمير، سيف حسين، حسام عبدالصمد، صفاء لفتة، مصطفى غني، مصطفى حميد، عباس عبدالكريم، مرتضى زهير، علي جبار، اصيل جميل، اسلام ساچت، هادي علي، ايمن علي مسلم، محمد صالح، علي لفتة، رياض عزيز، علي صاحب، احمد حيدر، اسامة منيف، حسن علي، علي بركات".انتهى أ د

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