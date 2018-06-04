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مكافحة تمويل الإرهاب.. بوابة إيران للانفتاح المالي
2018/06/04 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتهت المرحلة الأولى من الجدل في إيران بشأن التوقيع على المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث أقرتها لجنة الأمن

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