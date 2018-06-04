مجلس بغداد يتلقى شكاوى بشأن تتزايد الاصابات بالسرطان في العماري

2018/06/04 | 13:20

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المعلومة/بغداد..

أعلن رئيس لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد نعيم هاتو، الاثنين، عن تلقي اللجنة شكاوى متزايدة بشأن ارتفاع نسب الاصابات بمرض السرطان في منطقة العماري، عازيا ذلك إلى التلوث البيئي بسبب الطمر غير الصحي.

وقال هاتو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد تسلمت الكثير من الشكاوى بشأن الطمر غير الصحي داخل منطقة العماري”، مبينا أن “الكثير من المخالفين يقومون برمي النفايات داخل منطقة العماري مما يتسبب بانتشار الامراض الوبائية والسرطانية”.

وأضاف أن لجنته “ابلغت الجهات المعنية بمحاسبة كل شخص يحاول رمي النفايات داخل منطقة العماري”، مشيرا إلى أن “التقارير التي تردنا بين الحين والاخر عن تزايد تلوث البيئة بسبب كثرة النفايات داخل العاصمة بغداد لاسيما منطقة العماري”.

ولفت هاتو إلى أن “منطقة العماري اصبحت عرضة لامراض السرطان نتيجة الطمر غير الصحي”، موضحا أن “الطمر الحقيقي يجب أن يكون في منطقة النهروان”.



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