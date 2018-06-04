القبض على متهم بالاحتيال ضبط بحوزته معاملات تعيين في ديالى

2018/06/04 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-04 الساعة 12:48 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال في محافظة ديالى.

وقال الناطق بإسم الداخلية اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي حضرته/موازين نيوز/، ان "القوات الامنية وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من القاء القبض على متهم منتحل صفة ضابط ومدير عام يقوم بأخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل تعيينهم في ديالى".

واضاف، ان "المتهم ضبط بحوزته معاملات تعيين مع اوراق مختومة بختم احد مجالس المحافظات مع هويات احوال مدنية وهويات مختلفة مع جهاز موبايل ومبلغ من المال"، لافتاَ الى انه "تم تسليم المتهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".انتهى29/ص

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