صحيفة:مسجدي والمالكي في لقاءات “سرية” لتشكيل الكتلة الأكبر

2018/06/04 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 4 يونيو 2018 - 1:21 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها،الاثنين، نقلاً عن مصادر عراقية ان السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي عقد فجر (الأحد) 3 حزيران اجتماعا مغلقا في منزله مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ناقش مضمون رسالة مهمة للغاية.وذكرت مصادر الصحيفة: ان ” مسجدي سلم المالكي قائمة بأسماء شخصيات عراقية، طالبا منه ضمها إلى التحالف الذي يسعى إلى تشكيله بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، واستبعاد شخصيات أخرى ضمن مساعي رئيس الوزراء السابق للعودة الى السلطة”.وأفصحت المصادر وفقاً لعكاظ ذاتها أن “السفير الإيراني طلب من المالكي عدم مشاورة أي من أسماء الشخصيات السنية الواردة في القائمة والابتعاد عنها قدر المستطاع في مشاورات تشكيل التحالف المرتقب”.وذكرت أن ” مسجدي نقل قائمة الأسماء إلى المالكي بعد أن تسلمها من مبعوث خاص أوفده قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.وفي موقف ذو علاقة بالحراك الجاري لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة عد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، جعفر الموسوي، الاثنين، أن من “المحال” حدوث تحالف بين تحالف “سائرون” وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي.

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