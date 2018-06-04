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قائد محور الشمال للحشد يتفقد قاطع جبل “مرسى علي” في قضاء طوزخورماتو
2018/06/04 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تفقد قائد محور الشمال للحشد الشعبي ابو رضا النجار, الاثنين, قاطع جبل مرسى علي في قضاء طوزخورماتو, فيما اثنى على دور قوات الحشد في قاطع المسؤولية.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة انباء الطلبة، ان “قائد محور الشمال للحشد الشعبي ابو رضا النجار اجرى جولة تفقدية على قواطع الحشد الشعبي ( فوج المغاوير […]

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