القضية الفلسطينية وحسابات روسيا تجاه إسرائيل

2018/06/04 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بداية لا بد من التأكيد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية ما دام الفلسطينيون يبحثون عن حل لقضيتهم في جيوب الآخرين، فالقضايا

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