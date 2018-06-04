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نائب عن اتحاد القوى: العراق تجاهل عدة مطالب تركية لمناقشة قضية المياه
2018/06/04 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

كشف النائب عن اتحاد القوى فارس الفارس، الاثنين، عن تجاهل الحكومات العراقية السابقة بـ”تجاهل” عدة مطالب تركية لمناقشة قضية المياه، عازيا ازمة المياه التي تمر بها البلاد إلى المحاصصة.

وقال الفارس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تركيا عرضت أكثر من مرة على الجانب العراقي مناقشة قضية المياه لكن الأخير كان يتجاهل تلك الطلبات”، متهما الحكومات السابقة بـ”عدم الجدية في حل قضية المياه مع دول الجوار”.

وأضاف الفارس، أن “العراق يدفع اليوم ضريبة المحاصصة وعدم التخصص والكفاءة في هذا الجانب”، مؤكدا أنه “ليس لدى العراق من الخيارات القوية للتعامل مع هذه الأزمة”.

 وكان رئيس كتلة الحكمة البرلمانية النائب حبيب الطرفي حذر في تصريح لـ/المعلومة/، اليوم الاثنين، من أن الجانب التركي يسعى من خلال تجفيف مياه نهر دجلة الى تطبيق برنامج “النفط مقابل المياه”.

انتهى/25م

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