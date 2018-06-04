2018/06/04 | 13:32

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تنظيم القاعدة يحذر بن سلمان من استبدال المساجد بدور السينما

بغداد / سكاي برس

قال تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، إن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، استبدل المساجد بدور السينما، محذرا إياه من تلك الخطوة، ومعتبرا سياساته الجديدة «مصائب» على البلاد.

وقال التنظيم، في بيان تم تداوله على الإنترنت: «منذ أن أعلن بن سلمان عن العهد الجديد والمصائب تتوالى… فما كان معروفا أصبح منكرا، والمنكر الذي أجمع الناس عليه أصبح معروفا».

ولفت التنظيم إلى أن «بن سلمان استبدل المساجد بدور السينما، وكتب أئمة التوحيد بسخافات الملحدين والعلمانيين من الشرق والغرب، وفتح الباب على مصراعيه للفساد والانحلال الأخلاقي».

وأضاف التنظيم في بيانه: «أظهر شذاذ الأفاق من الكفرة المصارعين عوراتهم وعلى أغلبهم شارة الصليب أمام جمع مختلط من شباب ونساء المسلمين».

وتابع البيان: «ولم يتوقف المفسدون عند هذا الحد، ففي كل ليلة يعلنون عن حفلات غنائية وأفلام سينمائية وعروض سركية وأموال طائلة تسفك على عتبات المفسدين في الأراضي من المؤسسات والشخصيات تحت شعار الترفيه».

ووصف التنظيم فعاليات هيئة الترفيه (حكومية)، بـ«الهدّامة»، معتبرا أن الكثير يرونها «نذير هلاك» على البلاد.

ويقود الأمير الشاب (32 عاما) سلسلة تغييرات اجتماعية في السعودية، البلد الخليجي المحافظ، تشمل السياسة والمجتمع والاقتصاد، وقد سمح بفتح دور سينما ومسارح، وإقامة حفلات غنائية، كما سمح للنساء بقيادة السيارات، وإصدار الفتاوى.

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