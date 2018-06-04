النفط توقع عقوداً جديدة لتطوير الحقول الحدودية

2018/06/04 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، توقيعها ثلاثة عقود جديدة لتطوير وتأهيل الحقول النفطية والرقع الاستكشافية الحدودية مع شركتين صينيتين.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان ورد لشفق نيوز ان "الوزارة وقعت اليوم ثلاثة عقود مع شركتين صينيتين، وبالامس وقعت ثلاثة عقود اخرى مع شركة اماراتية، ولدينا خططاً طموحة لتطوير هذه الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية".

واضاف "سنعمل على تطوير المتبقي من الحقول الحدودية والبالغ عددها خمسة في القريب العاجل"، مشيرا الى انه "من المؤمل ان يصل معدل الانتاج من الحقول الستة الى 500 الف برميل باليوم في المستقبل".

وتابع ان "الوزارة تامل من الشركات الموقعة على العقود الستة ان تضع الخطط اللازمة لتطوير وزيادة معدلات الانتاج وفق المدد الزمنية المحددة في العقود المبرمة، فضلا عن قيام الشركات بتنفيذ المشاريع الخدمية للمناطق المحيطة بالحقول والرقع الاستكشافية، والاعتماد على تشغيل العمالة العراقية بنسبة لا تقل عن 95%".

واوضح اللعيبي ان "هذه العقود لا تتضارب مع عمل اللجان المشتركة مع دول الجوار بشان الحقول الحدودية المشتركة".

بدوره، قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية عبد المهدي العميدي ان الوزارة وقعت مع شركة (GEO – JADE) الصينية عقدين لتطوير وتاهيل الرقع الاستكشافية والحقول في نفط خانة بمحافظة ديالى والحويزة في محافظة ميسان، بالاضافة الى توقيع عقد مع شركة (UEG) الصينية لتطوير الرقعة الاستكشافية حقول السندباد في محافظة البصرة، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بارسال العقود الستة الموقعة مع الشركات الاسبوع القادم الى لجنة الطاقة في مجلس الوزراء للاطلاع والمصادقة.

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