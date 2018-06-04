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إنفوجراف- أكثر الهواتف مبيعًا حول العالم خلال النصف الأول لـ2018‎
2018/06/04 | 13:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تتزايد منافسة شركات الهواتف الذكية كل يوم، خاصة مع دخول شركات جديدة في المنافسة، وكسر الاحتكار التقليدي بين أبل وسامسونج خلال السنوات الأخيرة لسوق الهواتف الذكية.

وشهد النصف الأول من العام الجاري 2018 منافسة قوية في المبيعات، من جانب أبل التي طرحت عدة هواتف احتلت بهم صدارة قائمة المبيعات، وزاحمت أبل وسامسونج في المبيعات شركتي أوبو وتشاومي، وفي الإنفوجراف التالي قائمة أعلى مبيعات الهواتف الذكية.

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