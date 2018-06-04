2018/06/04 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتظر الزيدي

في العراق

يسلم الناس على بعضهم حتى دون سابق معرفة

في الطرقات، في الباصات، والمطاعم والمقاهي وغيرها.

في العراق..

اذا صرخت امرأة على شخص ما في الشارع فأنه يضيع بين عشرات الايدي التي تضرب دون ان يعرفوا ان كان لصا او متحرشا او حتى قريبها او شقيقها..فالمرأة هناك هي شرف الجميع..

في العراق..

يكفي ان تفتح حديثا مع شخص تجهله فيبحث في تاريخه وتاريخك عن صلة قرابة او قاسم مشترك واكثر الاحيان يتبادلون ارقام الهواتف.

في العراق..

يتشاجر شخصان دوما من اجل دفع الحساب وكل شخص يقسم انه هو من يدفع الحساب، سواء كان اجرة باص او فاتورة في مطعم باهظ..

في العراق ،

في الافراح والمآتم يفتح الجيران منازلهم لاستقبال ضيوف الجار ويكونون بخدمة ضيوفه طوال ايام العزاء او ساعات العرس

في العراق..

تصحو في صباح العيد على اهالي الحي وهم يهنأونك في العيد ويطلبون منك التوجه معهم لتهنئة بقية الجيران.

في العراق ...

اذا سكنت في حي جديد فانت ملك طوال اسبوع حيث تاتيك ألذ الاطعمة من الجيران ويساعدك ابناء الحي في فرش المنزل او ترميمه.

في العراق.

قبل ان يضرب مدفع الافطار بدقائق ترى صحونا تخرج من المنازل واخرى تدخلها..فكل جارة ترسل الى جيرانها الاخرين من طبخة اليوم..ويصادف ان يلتقوا عند الباب ويكون تبادل الاطباق..

في العراق فقط

حين يتوجع الانسان يصرخ(آه) وحين يطرب يقول (آه)

وفي العراق ايضا

بلد النهرين وشعب عطشان

بلد البترول وشعب يتجمد

بلد الخيرات وشعب جائع

لكنه العراق

بحلوه القليل اقنع

وبمره الكثير اقبل

لاني حين اقبل ترابه كأني اقبل سقف الجنة

اهله الطيبون احبهم لهذه الخصال التي ذكرت وغيرها...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادات العراقيين بالتوارث) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادات العراقيين بالتوارث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).