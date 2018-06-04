الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


مسلحون يقتحمون مؤسسة أمنية في البصرة
2018/06/04 | 14:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مخصصاً لحجز السيارات والشاحنات التي تم ضبطه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتحمون مؤسسة أمنية في البصرة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتحمون مؤسسة أمنية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ محمد يوسف يوضح موقف المعارين والثلاثي الأفريقي
⋙ ليفاندوفسكي سلاح بولندا الأول في المونديال
⋙ تعقيب نوير حول ضمه للقائمة النهائية لمنتخب ألمانيا بمونديال روسيا
⋙ مفاجآت في القائمة النهائية للأخضر السعودي
⋙ أربيل تكشف موافقة بغداد على ارسال 5 ملايين لتر من "البنزين" الى كوردستان يوميا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: تكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية
⋙ بالفيديو .. ارهابي ومنفذ تفجير "الكرادة" .. يروي "تنفيذه" للعملية الارهابية
⋙ بالصور.. زراعة كربلاء تباشر بحملة أرضية لمكافحة حشرة الدوباس للجيل الربيعي على اشجار النخيل
الأكثر شيوعا