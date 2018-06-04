البيشمركة تنتقد موقف حكومة العبادي من التوغل التركي في العراق

2018/06/04 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 4 يونيو 2018 - 2:31 م

أربيل/ شبكة أخبار العراق-اعلنت وزارة البيشمركة، الإثنين، ان القوات التركية تقدمت لمساحات أوسع داخل الحدود الإدارية لإقليم كردستان، محملة الحكومة المركزية مسؤولية التصدي لهذا التقدم.وقال مستشار الوزارة بختيار محمد، في حديث صحفي له اليوم، إن “قضية التصدي للتدخل التركي تقع على عاتق الحكومة الاتحادية كون المسألة متعلقة بالحدود والسيادة”.وأضاف محمد، أن “البيشمركة لا يمكنها القيام باي موقف تجاه هذا التدخل لان الامر يرجع الى سلطة الحكومة الاتحادية وهي من تقرر الخيار الأنسب لمواجهة هذا التدخل”.وأشار مستشار الوزارة، إلى أن “هناك تقدم للقوات التركية بشكل يومي وعلى مساحات اوسع داخل الحدود الإدارية لإقليم كردستان، وهذا يقع على عاتق الحكومة الاتحادية بأن توقف هذا التوغل باتباع جميع الأساليب والخيارات”.وقال مدير ناحية سيدكان، التابعة لمحافظة اربيل ، احسان جلبي،أن عدد القوات التركية المتواجدة شمال العراق يبلغ ألف جندي، وأكد ان انقرة تحاول توسيع نفوذها لمناطق اخرى.ودخلت قوات تركية جديدة، الخميس 31 ايار 2018، قرية عراقية لاستهداف العمال الكردستاني.

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