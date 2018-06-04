العبادي يواجه الاختبار الأصعب: استقالة من “الدعوة” لتأمين ولاية ثانية؟

2018/06/04 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرجح أن يحسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خياراته المحدودة بالبقاء مع حزب الدعوة الإسلامية، أو الانسحاب منه، خلال الأيام القليلة

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