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العبادي يواجه الاختبار الأصعب: استقالة من “الدعوة” لتأمين ولاية ثانية؟
2018/06/04 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من المرجح أن يحسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خياراته المحدودة بالبقاء مع حزب الدعوة الإسلامية، أو الانسحاب منه، خلال الأيام القليلة

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