مواعيد جديدة للدوري الممتاز

2018/06/04 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 4 يونيو 2018 - 2:38 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مواعيد جديدة للجولة الثلاثين, بعد ان تم تعديل مواعيد عدد من المباريات بسبب ارجاء عدد من اللقاءات.وقال عضو لجنة المسابقات صادق عبد الحسين في حديث صحفي له اليوم: ان”الجولة الثلاثون ستنطلق في السادس من حزيران الجاري بمواجهتين الاولى تجمع زاخو بامانة بغداد على ملعب الاول, فيما يضيف ملعب كربلاء الدولي مواجهة صاحب الارض والجمهور بضيفه القادم من العاصمة فريق الصناعات الكهربائية”.واضاف:” سيشهد يوم الخميس اقامة اربع مباريات اذ يحل الزوراء المتصدر ضيفا على فريق نفط الوسط، ويرحل النفط لمواجهة البحري على ملعب الزبير، ويضيف ملعب عفك لقاء الديوانية ونفط ميسان, ويختتم القوة الجوية مواجهات اليوم الثاني بلقاء الكهرباء على ملعب الشعب الدولي”.واشار عبد الحسين الى: “ان الجولة ستختتم يوم الجمعة المقبل بإقامة ثلاث مواجهات تجمع الاولى الشرطة بالنجف على ملعب الاخير، ويضيف ملعب الزبير ديربي البصرة بين نفط الجنوب والميناء, ويسدل الستار على مواجهات الجولة بلقاء الحدود والسماوة على ملعب التاجي”.

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