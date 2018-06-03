2018/06/04 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب لـ/موازين نيوز/: المصرف العراقي للتجارة يمتنع عن صرف الدولار للزبائن بـ"الفيزا" | موازين نيوز

الاثنين 20/09/1439 هـ - الموافق 04/06/2018 م ، الساعة 02:40 مساءً (بغداد)، 11:40 AM (غرينتش)

.

أخبار موازين

اقتصاد

منذ 2018-06-04 الساعة 14:26 (بتوقيت بغداد)

بغداد- موازين نيوزاعلن النائب مثال الالوسي، الاثنين، عن توقف المصرف العراقي للتجارة عن صرف الدولار بـ"بطاقات الفيزا" الخاصة به.وقال الالوسي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"المصرف العراقي للتجارة يمتنع عن صرف نقود الزبائن الخاصة بالدولار من بطاقات "الفيزا" الخاصة بهم".واشار الى ان"سبب ذلك يعود الى الفشل الاداري وعدم احترام للسياقات والمواطنين".يشار الى ان بطاقات الفيزا تعرضت الاسبوع الماضي الى العطل في عدد من الدول.انتهى29/ح

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

الأخبار العاجلة

استطلاع

برأيك..



هل ستعيد الولايات المتحدة انتشارها العسكري في العراق بعد هزيمة داعش بشكل نهائي؟

المقالات والآراء

منذ04-06-2018الساعة 13:51 (بتوقيت بغداد)

ماذا قال السيستاني لأردوغان وأوغلو عن مشكلة المياه في العراق؟

واثق الجابري منذ03-06-2018الساعة 14:53 (بتوقيت بغداد)

شب البرلمان وشاب

نزار حيدر منذ03-06-2018الساعة 14:52 (بتوقيت بغداد)

اسحار رمضانية السنة الخامسة

خريطة الموقع

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتصلك آخر الأخبار والمستجدات إلى بريدك الالكتروني.

2018 جميع الحقوق محفوظة - موازين نت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب لـ/موازين نيوز/: المصرف العراقي للتجارة يمتنع عن صرف الدولار للزبائن بـ"الفيزا") نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب لـ/موازين نيوز/: المصرف العراقي للتجارة يمتنع عن صرف الدولار للزبائن بـ"الفيزا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).