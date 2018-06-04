إنفوجراف.. الدولار يحصد المكاسب خلال شهر مايو

2018/06/04 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد - سالي إسماعيل:

تصميم: إيمان عبد القادر:

مباشر: تمكن الدولار الأمريكي من تسجيل مكاسب ملحوظة خلال شهر مايو الماضي تتجاوز الـ2% مع تجاوز المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية مستوى 95 دولاراً خلال تعاملات الشهر.

وتلقت الورقة الخضراء الدعم خلال مايو من الضعف في قيمة اليورو جراء المشاكل السياسية في إيطاليا بشأن الخلاف حول تشكيل حكومة ائتلافية إضافة إلى الإفصاح عن بيانات اقتصادية أشارت إلى تسارع معدل التضخم خلال أبريل.

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