الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


المالكي للسفير الامريكي: تشكيل الكتلة الأكبر سيكون بفضاء وطني لا يستثني أحداً
2018/06/04 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]بحث نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بمكتبه الرسمي اليوم مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق دوغلاس سيليمان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، كما تم بحث مسالة نتائج الانتخابات التشريعية التي اجريت مؤخراً".وأكد المالكي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "ضرورة ان تأخذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دورها في النظر بالشكاوى المقدمة من قبل الكيانات السياسية قبل الذهاب الى تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان الجديد".وأشار الى ان "تشكيل الكتلة الأكبر سيكون ضمن فضاء وطني لا يستثني أحداً، يسهم في تشكيل حكومة قوية تمتلك برنامج حكومي من مقوماته دعم الاستقرار وتوفير الخدمات ومعالجة جميع القضايا العالقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي للسفير الامريكي: تشكيل الكتلة الأكبر سيكون بفضاء وطني لا يستثني أحداً) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي للسفير الامريكي: تشكيل الكتلة الأكبر سيكون بفضاء وطني لا يستثني أحداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ محمد يوسف يوضح موقف المعارين والثلاثي الأفريقي
⋙ ليفاندوفسكي سلاح بولندا الأول في المونديال
⋙ تعقيب نوير حول ضمه للقائمة النهائية لمنتخب ألمانيا بمونديال روسيا
⋙ مفاجآت في القائمة النهائية للأخضر السعودي
⋙ أربيل تكشف موافقة بغداد على ارسال 5 ملايين لتر من "البنزين" الى كوردستان يوميا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: تكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية
⋙ بالفيديو .. ارهابي ومنفذ تفجير "الكرادة" .. يروي "تنفيذه" للعملية الارهابية
⋙ بالصور.. زراعة كربلاء تباشر بحملة أرضية لمكافحة حشرة الدوباس للجيل الربيعي على اشجار النخيل
الأكثر شيوعا