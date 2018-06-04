المالكي للسفير الامريكي: تشكيل الكتلة الأكبر سيكون بفضاء وطني لا يستثني أحداً

2018/06/04 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]بحث نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بمكتبه الرسمي اليوم مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق دوغلاس سيليمان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، كما تم بحث مسالة نتائج الانتخابات التشريعية التي اجريت مؤخراً".وأكد المالكي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "ضرورة ان تأخذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دورها في النظر بالشكاوى المقدمة من قبل الكيانات السياسية قبل الذهاب الى تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان الجديد".وأشار الى ان "تشكيل الكتلة الأكبر سيكون ضمن فضاء وطني لا يستثني أحداً، يسهم في تشكيل حكومة قوية تمتلك برنامج حكومي من مقوماته دعم الاستقرار وتوفير الخدمات ومعالجة جميع القضايا العالقة".

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