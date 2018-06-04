بغداد توافق على إرسال 5 ملايين برميل اضافي من “البنزين” لكردستان يوميا

2018/06/04 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

أعلن رئيس مجلس محافظة اربيل علي رشيد ، الاثنين، عن موافقة وزارة النفط الاتحادية على إرسال 5 ملايين برميل من مادة الـ”بنزين” الى إقليم كردستان يوميا.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مبنى المجلس وحضرته / المعلومة /، ان “الحكومة العراقية قررت في وقت سابق بان ترسل 10 ملايين من مادة (البنزين) الى إقليم كردستان شهريا”.

وأضاف ان “الإقليم ابلغ الوزارة بان تلك الكمية لا تكفي لسد الحاجة في كردستان”، مشيرا الى انه “تم الاقتراح على الوزارة ان ترسل مليوني برميل الى أربيل، ومثلها الى السليمانية، وواحدا الى محافظة دهوك يوميا”.

وتابع ان “الوزارة وافقت على الطلب بكتاب رسمي وصل الى كردستان”، مبينا ان “الوزارة ستقدمه الى كردستان بالسعر المدعوم”.انتهى25و

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