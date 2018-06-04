عراقية من الديانة المسيحية تطلب تصديق عقد زواجها بعد ٥١ سنة

2018/06/04 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف مصدر قضائي، اليوم الاثنين، عن تلقي احد محاكم بغداد دعوى من مسيحية تطلب توثيق عقد زواجها بعد ٥١ سنة من الزواج.وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "زواجا خارجيا حصل بين رجل وسيدة من الديانة المسيحية في عام ١٩٦٧ لكنه لم يوثق رسميا لغاية الان".

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وأضاف ان "السيدة لجأت الى محكمة المواد الشخصية في الكرادة المختصة بدعاوى ومعاملات غير المسلمين من اجل تصديق الزواج".واشار الى ان "الزوج ارتحل الى جهة مجهولة، في حين تقرر تبليغه رسميا من قبل المحكمة بأمل حضوره الى موعد المرافعة".

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