الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


عراقية من الديانة المسيحية تطلب تصديق عقد زواجها بعد ٥١ سنة
2018/06/04 | 14:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:كشف مصدر قضائي، اليوم الاثنين، عن تلقي احد محاكم بغداد دعوى من مسيحية تطلب توثيق عقد زواجها بعد ٥١ سنة من الزواج.وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "زواجا خارجيا حصل بين رجل وسيدة من الديانة المسيحية في عام ١٩٦٧ لكنه لم يوثق رسميا لغاية الان".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وأضاف ان "السيدة لجأت الى محكمة المواد الشخصية في الكرادة المختصة بدعاوى ومعاملات غير المسلمين من اجل تصديق الزواج".واشار الى ان "الزوج ارتحل الى جهة مجهولة، في حين تقرر تبليغه رسميا من قبل المحكمة بأمل حضوره الى موعد المرافعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقية من الديانة المسيحية تطلب تصديق عقد زواجها بعد ٥١ سنة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقية من الديانة المسيحية تطلب تصديق عقد زواجها بعد ٥١ سنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رئيس الوزراء الاردني يقدم استقالته
⋙ واعظي: سياسة ايران قائمة علي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
⋙ ضبط 6 حاويات محملة بدجاج صيني محظور بميناء ام قصر في البصرة
⋙ المطلبي:”ربما” يخرج العبادي من حزب الدعوى
⋙ القبض على أحد قيادات داعش ينتمي لـ "ولاية جنوب الموصل"
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. ارهابي ومنفذ تفجير "الكرادة" .. يروي "تنفيذه" للعملية الارهابية
⋙ بالفيديو: هل سيهجر فلاحو النجف أراضيهم بسبب سدّ اليسو؟
⋙ بالصور.. زراعة كربلاء تباشر بحملة أرضية لمكافحة حشرة الدوباس للجيل الربيعي على اشجار النخيل
الأكثر شيوعا