2018/06/04 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد مدير المكتب الاعلامي للتحالف الدولي الرائد "توماس فيل" يوم الاثنين ان تثبيت قوة أمريكية في قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد يهدف الى تقديم الدعم والاسناد في الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقال الرائد "فيل" في تصريح صحفي ان "قوات التحالف الدولي تجري تنسيقا وتعاونا مع العراق للمرحلة المقبلة للعمليات العسكرية ضد داعش على الحدود مع سوريا، وفي مناطق شرق وادي الفرات، للقضاء على ما تبقى من مسلحي التنظيم في تلك المنطقة".

وأضاف انه "لا يوجد أي مخطط في انشاء قاعدة عسكرية دائمة سواء لأمريكا ام التحالف الدولي في العراق وسوريا"، مبينا ان معظم المقار والنقط والقواعد العسكرية هي مؤقتة، وقد تم انشاؤها لمهمة مواجهة تنظيم داعش.

ونفى "فيل" ان يكون الغرض من انشاء نقاط، ومقار عسكرية أمريكية في قضاء سنجار لمنع امتداد الحشد الشعبي من القضاء والى الأراضي السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامريكية تحسم الجدل الدائر وتفصح عن الهدف من انشاء قاعدة عسكرية في سنجار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامريكية تحسم الجدل الدائر وتفصح عن الهدف من انشاء قاعدة عسكرية في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).