العيسى يعلن رصد مليار دينار لاكمال مشاريع في جامعة كركوك

2018/06/04 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، الاثنين، عن رصد مبلغ مليار دينار لجامعة كركوك لاكمال مشاريع في الجامعة.وأضاف العيسى، أن "هناك كليات وأبنية لم تكتمل وسنقدم الدعم ومنحة مالية، وتم رصد مليار دينار لاكمال تنفيذ المشاريع في الجامعة"، مشيراً إلى أن "ما شاهدناه من وطنية عالية في هذه الجامعة أمر يعزز وحدك المجتمع الكركوكي".

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