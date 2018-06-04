فيلم (سولو: ستار وورز ستوري) في صدارة إيرادات السينما الأمريكية

2018/06/04 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 4 يونيو 2018 - 2:45 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتفظ فيلم الحركة والمغامرات (سولو: ستار وورز ستوري) بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 29.3 مليون دولار.والفيلم بطولة ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإيمليا كلارك ومن إخراج رون هاوارد.كما احتفظ فيلم الحركة (ديدبول2) بالمركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 23.3 مليون دولار.والفيلم بطولة ريان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين وتيريكروز ومن إخراج ديفيد ليتش.وجاء في المركز الثالث الفيلم الدرامي الجديد (أدريفت) بإيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.والفيلم بطولة شايلين وودلي وسام كلافين ومن إخراج بالتاساركور ماكور.وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (أفينجرز: إنفينيتي وور) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.4مليون دولار.والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وأنطوني روسو.وتراجع الفيلم الكوميدي (بروك كلوب) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 6.8 مليون دولار.والفيلم بطولة جين فوندا واليسيا سيلفرستون وماري ستينرجين ومن إخراج بيل هولدمان.

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