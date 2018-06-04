القبض على عدد من عصابات الاختطاف والارهابيين في مناطق مختلفة من البلاد

2018/06/04 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء سعد معن عن القبض على عدد من عصابات الاختطاف والسرقة والتسليب في بغداد.وقال معن في مؤتمر صحفي عقده في مقر القيادة وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ، ان القوات الامنية القت القبض على ٥ عصابات للاختطاف والتسليب وعدد من المتهمين بالسرقة بينهم نساء […]

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