2018/06/04 | 14:55

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الأثنين 4 يونيو 2018 | 02:17 مساءً

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الفهداوي يعلن تخصيص 10 مليارات دينار لشراء الف محولة كهربائية مصنوعة في العراق

بغداد/...طالب وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي ،الاثنين، مجالس المحافظات من خلال اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات بالالتزام بحصصها المقررة من الطاقة الكهربائية وعدم التجاوز على حصص المحافظات الأخرى، فيما اعلن ان مجلس الوزراء قد خصص لوزارة الكهرباء (10) مليار دينار من تخصيصات الطوارئ للوزارة.

وذكر بيان للوزارة الكهرباء تلقته "عين العراق نيوز" ،ان" الفهداوي استعرض خلال ترؤسه الاجتماع اليومي مع الملاك المتقدم في الوزارة وضع منظومة الكهرباء الوطنية ومتابعة ماتم انجازه من أعمال الصيانة لدخول الوحدات التوليدية الجديدة الى الخدمة وزيادة الانتاج بعد ان تجاوز (15) الف ميكاواط ، مؤكداً سعي الوزارة لزيادة الطاقة المجهزة الى العاصمة بغداد لأكثر من (4000) ميكاواط بعد ان وصلت يوم امس الاحد (3800) ميكاواط .

وأشار الى ، ان "مجلس الوزراء قد خصص لوزارة الكهرباء (10) مليار دينار من تخصيصات الطوارئ سيتم فيها شراء (1000) محولة جديدة سعة (400 و250 ك.ف ) من شركة ديالى العامة التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن.

ووجه الفهداوي، المدراء العامين لمديريات التوزيع بحث شركات القطاع الخاص الفائزة بعقود الخدمة والجباية بتوعية المواطنين من اجل خفض الاحمال لمناطق مسؤولياتهم ".انتهى 1

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