التغيير تستغرب من عدم حسم عمليات التزوير الانتخابي

2018/06/04 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 4 يونيو 2018 - 2:52 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت حركة التغيير الكردية, الاثنين, مفوضية الانتخابات بالتقصير وعدم الاستجابة لقرارات مجلس النواب, مستغربة من عدم حسم ملف تدقيق النتائج بعد شهر من اجراء الانتخابات. وقال النائب عن الحركة امين بكر في تصريح صحفي له اليوم: إن “مفوضية الانتخابات لم تستجب لغاية الان لمطالب مجلس النواب باجراء العد والفرز اليدوي ما يثير الشكوك لدى الاحزاب المعترضة”. واضاف بكر أن “بعض الجهات السياسية غيرت وبشكل جذري نتائج الانتخابات في محافظات اقليم كردستان وكركوك لصالحها دون اعتراض مفوضية الانتخابات”، مشيرا إلى أن “عدم اعلان النتائج بعد تدقيقها ورد الطعون الخاصة بالكتل السياسية يثير الاستغراب سيما بعد مرور نحو شهر من اجراء الانتخابات “.وبشان المفاوضات لتشكيل الحكومة ذكر بكر ان “الاحزاب الكردية المعارضة لن تفتح اي مفاوضات سياسية لتشكيل الحكومة دون تدقيق من نتائج الانتخابات واعادة الاوضاع الى ما هي عليه”.

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