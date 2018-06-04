2018/06/04 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنتخب الالماني يعلن عن تشكيلته النهائية لكأس العالم 2018

04/06/2018 14:30:00 PM | عدد القراءات : 2

واع / متابعة

أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف، الاثنين ، عن القائمة النهائية للمانشافت التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا هذا الصيف.

وأعلن لوف استبعاد الحارس بيرند لينو، لاعب باير ليفركوزن، ونيلز بيترسن، لاعب فرايبورغ، وجوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، فيما كانت المفاجأة الكبرى هي استبعاد ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي.

ولم تحمل قائمة المستبعدين أيا من لاعبي بايرن ميونيخ، عكس ما أشيع في الفترة الأخيرة حول استبعاد سيباستيان رودي.

وفيما يلي قائمة المانشافت النهائية:

في حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، ومارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)، وكيفن تراب (باريس سان جيرمان).

في خط الدفاع: جوشوا كيميتش، وجيروم بواتينغ، وماتس هوميلز ، ونيكلاس سولي (بايرن ميونيخ)، وجوناس هيكتور (كولن)، ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، أنطونيو روديجر (تشيلسي)، ومارفين بلاتنهارت (هيرتا برلين).

في خط الوسط: توني كروس (ريال مدريد)، وسامي خضيرة (يوفنتوس)، وليون جوريتسكا (شالكه) وسيباستيان رودي (بايرن ميونخ) مسعود أوزيل (آرسنال)، إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)، جوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)، وجوليان براندت (باير ليفركوزن).

في خط الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزيغ) توماس مولر (بايرن ميونيخ) وماركو رويس (بوروسيا دورتموند)، وماريو غوميز (شتوتغارت).

ويلعب المنتخب الألماني ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

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