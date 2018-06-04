2018/06/04 | 14:56

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..



ارهابي ومنفذ تفجير "الكرادة" ..



يروي "تنفيذه" للعملية الارهابيةhttp://www.skypressiq.net/l/37615

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