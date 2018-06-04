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بالفيديو .. ارهابي ومنفذ تفجير
2018/06/04 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

ارهابي ومنفذ تفجير "الكرادة" ..

يروي "تنفيذه" للعملية الارهابيةhttp://www.skypressiq.net/l/37615

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. ارهابي ومنفذ تفجير "الكرادة" .. يروي "تنفيذه" للعملية الارهابية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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