2018/06/04 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]يقام في أوروبا معرض للصور بعنوان [موت نهر ] من اجل ان يطلع الرأي العام العالمي عن المعاناة التي تواجه الانسان العراقي جراء قطع مياه نهر دجلة من قبل دول الجوار وآثاره الخطيرة على البيئة والحيوانات.وذكرت مصادر اعلامية مطلعة لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان" المعرض سيتناول الصورة الفوتوغرافية كوثيقة مهمة تدين هذا الحصار ، وقد تمت دعوة جمعية المصورين العراقيين في السويد بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب فرع أوربا وأمريكا للمشاركة في المعرض .ونوهت المصادر الى انه " يجب ان تظهر الصور المشاركة الإضرار الانسانية والبيئية الخطيرة على العراقواوضحت انه " سيتم على هامش المعرض رفع مذكرة احتجاج معززة بحملة تواقيع ترسل الى الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكافة المنظمات الانسانية العالمية والمنظمات التي تهتم بالبيئة والحيوانات".ولفتت المصادر الى ان " المعرض سيعرض في السويد وبعض البلدان الأوربية قريبا" .

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