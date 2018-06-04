2018/06/04 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، القاء القبض على 3 مسافرين سوريين يحملون جوازت المانية مزورة في مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "منفذ مطار بغداد الدولي تمكن من القاء القبض على 3 مسافرين يحملون الجنسية السورية كانوا يرومون السفر الى فرانكفورت بجوازات سفر المانية مزوره، تم اكتشافها من قبل مركز اقامة وجوازات مطار بغداد الدولي"، لافتة الى انه" تم احالتهم الى مركز شرطة المطار".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

ويذكر ان هيئة المنافذ الحدودية تعلن بين الحين والاخر، من القاء القبض على العديد من المسافرين من جنسيات مختلفة يحملون جوازات مزورة واخرين بحوزتهم مواد مخدرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 سوريين يحملون جوازات المانية مزورة في مطار بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 سوريين يحملون جوازات المانية مزورة في مطار بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).