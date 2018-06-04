إنفوجراف- القائمة النهائية لمنتخبي مصر والسعودية في كأس العالم 2018

2018/06/04 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي مصر والسعودية، الاثنين، عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون منافسات كأس العالم "روسيا 2018".

وضمت قائمة كل منتخب 23 لاعباً، فيما تم استبعاد 5 لاعبين من كل منتخب، قبل 10 أيام من انطلاق الحدث الكبير الذي ينطلق الخميس 14 يونيو الجاري بمباراة الافتتاح التي تجمع روسيا والسعودية.

يذكر أن المنتخبين المصري والسعودي يلعبان في المجموعة الأولى رفقية منتخبي روسيا وأوروجواي، علماً بأن المنتخبين سيتواجهان في الجولة الثالثة يوم 25 يونيو.

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