القبض على ارهابي في القيارة

2018/06/04 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع اعلنت مفارز مديرية استخبارات وامن نينوى،اليوم الاثنين،القاء القبض على احد قيادات عصابات داعش الارهابية في ناحية القيارة في محافظة نينوى.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية(واع) نسخة منه ان “مفارز من مديرية استخبارات وامن نينوى وبالتنسيق مع قيادة الشرطة في المحافظة تمكنت من […]

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