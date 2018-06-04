استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي

2018/06/04 | 16:05

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الأثنين 4 يونيو 2018 | 03:40 مساءً

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قدم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي،استقالة حكومته، بعد لقائه الملك عبد الله الثاني، الاثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وكان العاهل الأردني، قد استقبل رئيس الوزراء، هاني الملقي، وسط الاحتجاجات الشعبية، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

وتتواصل الاحتجاجات في الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل، لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة تطويقا أمنيا كثيفا.



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