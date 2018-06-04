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ذكرى رحيل الامام الخميني
2018/06/04 | 16:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ذكرى رحيل الامام الخميني "رض"

تقارير الغدير

ذكرى رحيل الامام الخميني "رض"

الاثنين 4 يونيو 2018 - 15:31

ذكرى رحيل الامام الخميني "رض".

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