2018/06/04 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافروف: روسيا والصين ترحبان بأي إجراءات لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية

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