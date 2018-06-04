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لافروف: روسيا والصين ترحبان بأي إجراءات لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية
2018/06/04 | 16:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لافروف: روسيا والصين ترحبان بأي إجراءات لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية

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