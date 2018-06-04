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جنح النجف تصدر(3 ) أحكام بالحبس لمتهم نشر صورا لفتيات على الانستغرام
2018/06/04 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجف – واع أصدرت محكمة جنح النجف ،اليوم الاثنين، ثلاثة أحكام بالحبس يصل مجموعها الى تسع سنوات بحق متهم قام بنشر صور لمجموعة فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي(الانستغرام) وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن “محكمة جنح النجف اصدرت ثلاثة أحكام بالحبس […]

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