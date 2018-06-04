بالفيديو: نواب يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بالعدّ والفرز اليدوي

2018/06/04 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمام المنطقة الخضراء وفي سابقة هي الاولى من نوعها، تظاهر عدد من النواب وناخبوهم مطالبين باعادة عدّ وفرز جميع نتائج الانتخابات يدويا.عضو مجلس نواب قال: "اذا لم يتم اعادة الانتخابات فستعتبر مزورة وغير معترف بها ولذلك أهيب بإخواني الذين فازوا بالتزوير على ذويهم وأهلهم ألا يرسلهوم لأداء وظائفهم كنواب اذا استمرّ هذا النظام على هذه الحالة".(كلام محكي)

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