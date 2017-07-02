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السلطات المصرية تغلق معبر رفح البري لتعطل شبكة الإنترنت
2018/06/04 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السلطات المصرية تغلق معبر رفح البري لتعطل شبكة الإنترنت  

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