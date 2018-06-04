الجبهة التركمانية تحذر من تعريب كركوك وتشيد بتجربة الكوتا في كوردستان

2018/06/04 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب رئيس قائمة‌ الجبهة‌ التركمانية‌ في برلمان كوردستان آيدن معروف، اليوم الاثنين، عن قلقه تجاه الأوضاع في كركوك، عاداً ما يجري فيها "ليس في صالح المدينة".

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن معروف قوله، ان "الأوضاع في كركوك سيئة فقد راح ستة أشخاص ضحية انفجار وقع في المدينة، إضافة الى ان الأوضاع السياسية ليست على ما يرام، بل وسيئة للغاية، في حين ان عملية التعريب واستقدام عوائل عربية من الجنوب وإسكانها في المحافظة مازالت مستمرة، ومكونات المدينة قلقة ومستاءة".

واضاف ان "الكورد يعتقدون أن ما يجري في المدينة ينذر بالسوء والخطر ويؤثر ذلك على التعايش فيها، وكذلك التركمان لهم الرأي نفسه".

وتابع ان "نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة زادت الأوضاع في كركوك سوءاً، كون الأطراف غير راضية عن هذه النتائج، وعندما لم تكن الأوضاع السياسية مستقرة بالتأكيد سيؤثر ذلك على الوضع الأمني أيضاً، وعليه يجب إعادة الإستقرار والهدوء السياسي الى المدينة وطمأنة المكونات المختلفة المتعايشة فيها، كون الأوضاع لا يمكنها ان تستمر على هذا الحال".

وأردف معروف ان "كل مساعينا هو ان لا يختل التوازن الأمني في العراق، حيث من الصعب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إعتماداً على نتائج الإنتخابات التي أعلن عنها".

وبشأن ما يقال عن إجراء بعض التغييرات على قانون الكوتا ببرلمان كوردستان، بين معروف "مثلما لا يمكن تقويض التعايش بين مكونات كركوك، كذلك لا يمكن ان يوضع التعايش في كوردستان في موضع الخطر، حيث ان جزءاً من جمالية كوردستان هو هذا التعايش".

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