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كريستيانو معجب بمدربين اثنين لخلافة زيدان
2018/06/04 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، من خليفة الفرنسي زين الدين زيدان، في القيادة الفنية للفريق الملكي في الموسم المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن "كريستيانو رونالدو هادئ بخصوص مستقبله مع ريال مدريد، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب نهائي كييف".

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