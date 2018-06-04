السيد يبعث رسالة للميناء: سأدرب الفريق مجانا وبدون شروط

2018/06/04 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بعث المدرب السوري حسام السيد، اليوم الاثنين، رسالة الى نادي الميناء يؤكد فيها رغبته لتدريب الفريق الكروي مرة اخرى.وقال السيد في الرسالة التي اطلعت عليها "الغد برس"، ان "ما يمر به فريق الميناء في الوقت الحالي امر مؤسف جدا كونه احد اقطاب الكرة العراقية"، مؤكدا انه "اتصل برئيس نادي الميناء جليل حنون من اجل تدريب الفريق دون قيد او شرط".

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واضاف انه "سيترك اجازته مع عائلته في دمشق ويتوجه الى البصرة في حال موافقة الادارة على تدريب الفريق مجانا"، داعيا ابناء النادي الى "الوقوف مع السفانة في هذه الفترة الحرجة من اجل الحفاظ على تاريخهم العريق".يشار الى ان حسام السيد قد درب فريق الميناء في موسم 2015.

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