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لوف يفسر استبعاد ساني من قائمة ألمانيا
2018/06/04 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – فسر يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أسباب استبعاده لليروي ساني نجم مانشستر سيتي، من قائمة الماكينات النهائية التي ستخوض نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف.

وقال لوف : ” سانى يملك موهبة كضخمة ، لقد كان القرار بالمقارنة بينه وبين جوليان براندت، والذي حُسم في النهاية لصالح براندت”.

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