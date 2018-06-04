لوف يفسر استبعاد ساني من قائمة ألمانيا

2018/06/04 | 16:11

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هاى كورة – فسر يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أسباب استبعاده لليروي ساني نجم مانشستر سيتي، من قائمة الماكينات النهائية التي ستخوض نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف.

وقال لوف : ” سانى يملك موهبة كضخمة ، لقد كان القرار بالمقارنة بينه وبين جوليان براندت، والذي حُسم في النهاية لصالح براندت”.

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