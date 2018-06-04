2018/06/04 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوقّفت المباراة الأحد بسبب حلول الظلام حين كان التعادل سيد الموقف في المجموعة الثانية 3-3، ثم استكملت الاثنين حيث ضربت كاستاكينا بقوة وكسرت ارسال منافستها الدنماركية لتتقدم 4-3 ثم كررت الأمر في الشوط التاسع، حاسمة المواجهة على إرسال بطلة أستراليا لعام 2018.

وتلتقي كاستاكينا في ربع النهائي، الأول لها في الغراند سلام، الأميركية سلون ستيفنز العاشرة بطلة فلاشينغ ميدوز الأميركية 2017.

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