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فيديو - بث مباشر | المغرب × سلوفاكيا ..لحظة بلحظة
2018/06/04 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة المغرب 0 × 0 سلوفاكيا          تغطية مباشرة لحظة بلحظة          * برجاء تحديث الصفحة لمتابعة كافة مستجدات المباراة 

 

على الجانب الآخر، فقد خرج منتخب سلوفاكيا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد أن أحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بعد أن أنهى التصفيات برصيد 18 نقطة فقطالمنتخب المغربي خاض ثلاث مباريات ودية من أجل الاستعداد لمنافسات مونديال روسيا 2018، فكانت البداية أمام المنتخب الصربي، وتمكن أسود الأطلس من الفوز بهدفين لهدف، بعدها واجه المنتخب المغربي بقيادة هيرفي رونار منتخب أوزباكستان وفاز عليه بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل المنتخب المغربي في آخر مبارياته الودية أمام أوكرانيا بدون أهداف في المباراة التي أٌقيمت بينهما مساء يوم الخميس الماضي

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حيث يلتقي المنتخب المغربي نظيره منتخب سلوفاكيا، ودياً، علي ملعب جنيف بسويسرا،  وذلك في إطار استعداد المنتخب المغربي لكأس العالم 2018 

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