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حملات تطوعية لتلقيح الأطفال
2018/06/04 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميسان – واع نظم المشروع الوطني للزائر الصحي التابع لدائرة صحة ميسان ،اليوم الاثنين،حملات تطوعية مسائية لتلقيح الأطفال المتسربين دون سن الخامسة .

واكد مدير المشروع خلف محمد خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع ) ان “الحملات بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك ،وشملت عددا كبيرا من المراكز الصحية”.

واضاف “ان الحملات اسفرت عن […]

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