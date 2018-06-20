حملات تطوعية لتلقيح الأطفال

2018/06/04 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع نظم المشروع الوطني للزائر الصحي التابع لدائرة صحة ميسان ،اليوم الاثنين،حملات تطوعية مسائية لتلقيح الأطفال المتسربين دون سن الخامسة .واكد مدير المشروع خلف محمد خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع ) ان “الحملات بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك ،وشملت عددا كبيرا من المراكز الصحية”.واضاف “ان الحملات اسفرت عن […]

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