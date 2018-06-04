مطهري: ايران ترفض إدخال أي تعديل علي الإتفاق النووي

2018/06/04 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وخلال لقائه في موسكو بإلياس محمد سلامويتش اوماخانوف نائب رئيس مجلس الإتحاد الروسي أعرب مطهري عن إرتياحه لتنامي العلاقات بين ايران وروسيا في شتي المجالات وقال إنّ طهران وموسكو تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية وبرلمانية طيبة.وأشار مطهري خلال اللقاء الي الفرص والكفاءات الاقتصادية والثقافية المتاحة بين البلدين والتي سيؤدي توظيفها الي تعزيز هذه العلاقات.وعن التعاون الاقليمي والدولي بين طهران وموسكو وتداعياته الايجابية علي الأمن والسلام العالميين قال مطهري إنّ مواصلة التعاون المشترك الأمني بين البلدين في الملف السوري عاد علي المنطقة بالأستقرار والهدوء وأبعد الارهاب عن سوريا.هذا وانتقد نائب رئيس مجلس الشوري الاسلامي الانسحاب الامريكي من الإتفاق النووي مقدّراً لروسيا مواقفها الواردة في هذا الشأن واصفاً الإنسحاب الامريكي بأنه دلالة علي عدم التزام واشنطن بمبادئ الأخلاق والتعهدات الدولية.كما أكّد مطهري علي ضرورة الإسراع في تنفيذ الإتفاقيات المبرمة وإزالة العقبات المصرفية والتعامل بالعملات المحلية خلال التبادل التجاري وتنمية التعاون في شؤون محافظات البلدين.وعبر اوماخانوف عن شكره للوفد البرلماني الايراني لمشاركته في الملتقي الدولي لتنمية الانظمة البرلمانية في موسكو مشيداً بالعلاقات الطيبة الحكومية والبرلمانية الآخذة بالتنامي بين طهران وموسكو.و وصف نائب رئيس مجلس الإتحاد الروسي السلوك المشين والسياسة المتغطرسة الامريكية بأنها سياسة تهدد مصالح دول العالم.يُذكر بأنّ وفداً برلمانياً ايرانياً ترأسه علي مطهري نائب رئيس مجلس الشوري الاسلامي زار موسكو بدعوة رسمية وجهها رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فالودين للمشاركة في الملتقي الدولي لتنمية الانظمة البرلمانية.انتهي** ع ج**س.ر

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