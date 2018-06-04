2018/06/04 | 16:24

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بغداد ترسل 5 ملايين برميل يوميا من البنزين لكردستان | موازين نيوز

الاثنين 20/09/1439 هـ - الموافق 04/06/2018 م ، الساعة 04:24 مساءً (بغداد)، 01:24 PM (غرينتش)

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اقتصاد

منذ 2018-06-04 الساعة 15:45 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزأعلن رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد، الاثنين، موافقة وزارة النفط الاتحادية على ارسال 5 ملايين برميل من البنزين الى إقليم كردستان يوميا.وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي تابعه /موازين نيوز/، ان "الحكومة كانت قد قررت في وقت سابق بأن ترسل 10 ملايين من البنزين الى إقليم كردستان شهريا الا ان وزارة النفط أبلغتنا بان تلك الكمية لا تكفي لسد الحاجة في الإقليم".وأوضح رشيد، انه "تم الاقتراح على الوزارة بان ترسل مليوني برميل الى أربيل ومثلها الى السليمانية، ومليون لتر الى محافظة دهوك يوميا"، مشيرا الى ان "السعر الحالي للتر الواحد من مادة البنزين في إقليم كردستان وصل الى 600 دينار حاليا"، مبينا ان "المبلغ المسعر من قبل الحكومة الاتحادية هو 450 دينار للتر الواحد".وأضاف أن "حكومة الإقليم لا تستطيع دعم أسعار البنزين"، مضيفا ان "وزارة النفط سترسل الكميات التي وافقت عليها الى الإقليم بالسعر المدعوم".



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