العراق يوقع 3 عقود مع شركتين صينيتين لتطوير حقول نفط

2018/06/04 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، بالأحرف الأولى 3 عقود جديدة مع شركتين صينيتين لتطوير وتأهيل الحقول النفطية والمناطق الاستكشافية الحدودية.

وأشار وزير النفط في بيان، إلى أن الوزارة وقعت اليوم 3 عقود مع شركتين صينيتن، وبالأمس وقعت ثلاث عقود أخرى مع شركة إماراتية.

وأضاف جبار اللعيبي،" سنعمل على تطوير المتبقي من الحقول الحدودية والبالغ عددها 5 في القريب العاجل".

وتابع اللعيبي،"نأمل أن يصل معدل الانتاج من الحقول الستة إلى 500 ألف برميل يومياً في المستقبل.

وأضاف وزير النفط العراقي، "نأمل من الشركات الموقعة على العقود الستة أن تضع الخطط اللازمة لتطوير وزيادة معدلات الانتاج وفق المدد الزمنية المحددة في العقود المبرمة، والاعتماد على تشغيل العمالة العراقية بنسبة لا تقل عن 95%.

وأوضح أن هذه العقود لا تتضارب مع عمل اللجان المشتركة مع دول الجوار بشان الحقول الحدودية المشتركة.

وقال مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط، إن الوزارة وقعت مع شركة (GEO – JADE) الصينية عقدين لتطوير وتأهيل المناطق الاستكشافية والحقول في "نفط خانة" بمحافظة ديالى و"الحويزة" بمحافظة ميسان.

وتابع عبد المهدي العميدي، بالاضافة إلى توقيع عقد مع شركة (UEG) الصينية لتطوير المنطقة الاستكشافية حقول "السندباد" في محافظة البصرة.

وأشار العميدي، إلى أن الوزارة ستقوم بإرسال العقود الستة الموقعة مع الشركات الأسبوع القادم إلى لجنة الطاقة في مجلس الوزراء للاطلاع والمصادقة.

وكانت وزارة النفط، بدأت في استلام العروض المقدمة من الشركات لتطوير 11 منطقة استكشافية حدودية برية وبحرية في نهاية أبريل الماضي.

وأسفرت عن إحالة 6 مناطق استكشافية للتأهيل والتطوير هي رقع "كلابات – كمر وخشم الاحمر - انجانة في محافظة ديالى وخضر الماي في محافظة البصرة" وفازت بها شركة "كرسنت" الهلال الاماراتية.

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